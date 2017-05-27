Фонсека залишився незадоволений суддівством у грі проти "Динамо", Ребров готовий до критики

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Португалець і українець дали коментарі після матчу.

Команда Фонсеки поступилася з рахунком 2:3 ФК Шахтер

Наставникипоспілкувалися з пресою після матчу 31 туру української Прем'єр-ліги.

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека висловив незадоволення роботою арбітрів.

"У футболі завжди важлива – повага, а сьогодні у арбітрів її взагалі не було по відношенню до "Шахтаря". Всі дивилися матч і розуміють, про що я кажу. Це було на протязі всього сезону. Просто ми були сильними, і у них не виходило нас пограбувати. А сьогодні вони це зробили.

Був офсайд, якого насправді не було, хоча арбітр знаходився біля мене. Потім був аут, який був на нашу користь, а також пенальті, який могли призначати у ворота "Динамо". У арбітра просто немає сміливості перед "Динамо", - повідомив Фонсека.

Головний тренер "Динамо" Сергій Ребров підбив підсумки сезону.

"У цьому сезоні "Динамо" виступило незадовільно. Я готовий до критики. Причин для цього було достатньо. Тренер повинен бути готовий до цього. Я можу прислухатися до критики, але не до критиканів, які тільки й чекають моменту, щоб накинутися на мене, на команду та президента. Поки ще не зустрічався з президентом. Завтра, можливо післязавтра, така зустріч відбудеться", - повідомив Ребров.

Нагадаємо, обігравши у 28-му турі "Зорю" з рахунком 3:2 донецький "Шахтар" став десятиразовим чемпіоном України.