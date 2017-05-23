Фінал Ліги Європи в Стокгольмі пройде при підвищених заходах безпеки через теракт в Манчестері

В УЄФА шоковані атакою в Манчестері.

Фінал відбудеться завтра, 24 травня twitter.com/UEFA

виступили із заявою з приводу підвищення заходів безпеки на фінальному матчі Ліги Європи у Стокгольмі, у зв'язку з терактом в Манчестері.

"В УЄФА шоковані атакою в Манчестері. Наші думки з жертвами трагедії і їх сім'ями. УЄФА закликає вболівальників приїхати на стадіон, як можна раніше, так як через посилені заходи безпеки будуть проведені детальні огляди на вході, що призведе до потенційних затримок у доступі на стадіон", - йдеться в заяві.

Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріани Гранде в ніч на 23 травня. На даний момент кількість загиблих в результаті вибуху на стадіоні "Manchester Arena" досягла 22 людини.

Нагадаємо, що у фіналі Ліги Європи завтра, 24 травня, зустрінуться англійський "Манчестер Юнайтед" і голландський "Аякс".

Раніше повідомлялося, що букмекери вважають "Манчестер Юнайтед" фаворитом фіналу Ліги Європи.