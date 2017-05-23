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Фінал Ліги Європи в Стокгольмі пройде при підвищених заходах безпеки через теракт в Манчестері

23 травня в 15:06

В УЄФА шоковані атакою в Манчестері.

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Фінал відбудеться завтра, 24 травня
twitter.com/UEFA
В УЄФА виступили із заявою з приводу підвищення заходів безпеки на фінальному матчі Ліги Європи у Стокгольмі, у зв'язку з терактом в Манчестері.

"В УЄФА шоковані атакою в Манчестері. Наші думки з жертвами трагедії і їх сім'ями. УЄФА закликає вболівальників приїхати на стадіон, як можна раніше, так як через посилені заходи безпеки будуть проведені детальні огляди на вході, що призведе до потенційних затримок у доступі на стадіон", - йдеться в заяві.

Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріани Гранде в ніч на 23 травня. На даний момент кількість загиблих в результаті вибуху на стадіоні "Manchester Arena" досягла 22 людини.

Нагадаємо, що у фіналі Ліги Європи завтра, 24 травня, зустрінуться англійський "Манчестер Юнайтед" і голландський "Аякс".

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Раніше повідомлялося, що букмекери вважають "Манчестер Юнайтед" фаворитом фіналу Ліги Європи.

За матеріалами: uefa.com
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Теги Манчестер УЄФА Ліга Європи безпека теракт Аякс фінал МЮ футбол
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