Топ Новини
<
>

Фінал Ліги чемпіонів вперше пройде під зачиненим дахом

27 травня в 11:14

Дане нововведення буде застосовуватися на стадіоні "Міленіум" в Кардіффі.

лига чемпионов
Фінал відбудеться 3 червня
Фінал Ліги чемпіонів між італійським "Ювентусом" та іспанським "Реалом" пройде під зачиненим дахом стадіону "Міленіум".

Футбольна асоціація Уельсу вирішила вдатися до такого заходу з міркувань безпеки. Чиновники, погодивши це рішення з місцевою владою, хочуть попередити можливі польоти безпілотних дронів над стадіоном.

Дах буде закритий не тільки на сам матч, але і на офіційні тренування "Реала" і "Ювентуса", які відбудуться за день до поєдинку.

На "Міленіумі" є регульований дах, який часто використовується при різного роду заходах, включаючи і спортивні змагання.

До поточного сезону ще ні один фінал Ліги чемпіонів не проходив в закритому приміщенні.

Читайте також: Стали відомі десять команд-учасниць групового етапу Ліги чемпіонів

Раніше англійський "Манчестер Юнайтед" став переможцем Ліги Європи, обігравши у фіналі голландський "Аякс" з рахунком 2:0.

За матеріалами: sportarena.com
Читайте також
Теги дах Ліга чемпіонів фінал Реал футбол Кардіфф Ювентус
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.28
EUR 29.47
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...