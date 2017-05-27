Фінал Ліги чемпіонів вперше пройде під зачиненим дахом

Дане нововведення буде застосовуватися на стадіоні "Міленіум" в Кардіффі.
Футбольна асоціація Уельсу вирішила вдатися до такого заходу з міркувань безпеки. Чиновники, погодивши це рішення з місцевою владою, хочуть попередити можливі польоти безпілотних дронів над стадіоном.
Дах буде закритий не тільки на сам матч, але і на офіційні тренування "Реала" і "Ювентуса", які відбудуться за день до поєдинку.
На "Міленіумі" є регульований дах, який часто використовується при різного роду заходах, включаючи і спортивні змагання.
До поточного сезону ще ні один фінал Ліги чемпіонів не проходив в закритому приміщенні.
Раніше англійський "Манчестер Юнайтед" став переможцем Ліги Європи, обігравши у фіналі голландський "Аякс" з рахунком 2:0.sportarena.com