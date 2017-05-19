ФІФА скасує Кубок Конфедерацій після 2017 року – ЗМІ

Турнір припинить своє існування.
Подібний висновок був зроблений на щорічному Конгресі організації, що відбувся минулого тижня в Бахрейні, хоча офіційно рішення ще не прийнято.
ФІФА розглядає можливість зберегти цей принцип, однак замінити його іншим турніром: або чемпіонатом світу U-20, або новим клубним чемпіонатом світу.
Однією з головних причин можливого скасування Кубка Конфедерацій є проблеми з його проведенням перед двома майбутніми після російського мундіалями, які пройдуть в Катарі і швидше за все, відразу в трьох країнах - США, Мексиці і Канаді.
Втрачають інтерес до практично товариського турніру і національні збірні, зокрема, чинний чемпіон світу Німеччина відправить в Росію напіврезервний склад.
Нагадаємо, що з 2001 року Кубок Конфедерацій носить характер тестового турніру напередодні чемпіонату світу і проходить за рік до нього у країні-господині мундіалю.
Раніше російські канали відмовилися платити 120 мільйонів доларів за показ ЧС-2018 і Кубка Конфедерацій.sportarena.com