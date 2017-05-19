ФІФА скасує Кубок Конфедерацій після 2017 року – ЗМІ

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Турнір припинить своє існування.

З 2001 року Кубок Конфедерацій носить характер тестового турніру FIFA

ФІФА прийшла до висновку, що подальше проведеннянедоцільно, повідомляє Globo Esporte.

Подібний висновок був зроблений на щорічному Конгресі організації, що відбувся минулого тижня в Бахрейні, хоча офіційно рішення ще не прийнято.

ФІФА розглядає можливість зберегти цей принцип, однак замінити його іншим турніром: або чемпіонатом світу U-20, або новим клубним чемпіонатом світу.

Однією з головних причин можливого скасування Кубка Конфедерацій є проблеми з його проведенням перед двома майбутніми після російського мундіалями, які пройдуть в Катарі і швидше за все, відразу в трьох країнах - США, Мексиці і Канаді.

Втрачають інтерес до практично товариського турніру і національні збірні, зокрема, чинний чемпіон світу Німеччина відправить в Росію напіврезервний склад.

Нагадаємо, що з 2001 року Кубок Конфедерацій носить характер тестового турніру напередодні чемпіонату світу і проходить за рік до нього у країні-господині мундіалю.

Раніше російські канали відмовилися платити 120 мільйонів доларів за показ ЧС-2018 і Кубка Конфедерацій.