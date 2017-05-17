ФІФА хоче вручати приз найкращому футболістові за підсумками сезону

Міжнародна федерація футболу перегляне формат визначення найкращого гравця у світі.

ФІФА хоче дистанціюватися від "Золотого м'яча" fifa.com

Міжнародна федерація футболу () хоче змінити формат вручення призу "The Best" найкращому гравцеві в світі. Про це повідомляє Marca.

ФІФА планує вручати нагороду не за підсумками календарного року, а за результатами сезону, який у більшості чемпіонатів завершується в травні.

Даний крок дозволить призу ФІФА мати власний статус і не перетинатися з "Золотим м'ячем" французького журналу France Football, який вручається за підсумками календарного року.

Варто відзначити, що з 2010-го по 2015 рік ФІФА і France Football обирали переможця і проводили церемонію вручення "Золотого м'яча" спільно. Наступна церемонія вручення нагороди "The Best" відбудеться 23 жовтня.

Нагадаємо, за підсумками 2016 року найкращим футболістом світу став лідер мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду.