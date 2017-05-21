"Фенербахче" став чемпіоном Євроліги

Турецький клуб завоював перший титул на турнірі в своїй історії.

"Фенербахче" у фіналі впевнено обіграв греків Euroleague

У Стамбулі відбувся вирішальний поєдинок, в якому турецький "Фенербахче" впевнено обіграв грецький "Олімпіакос".

Турецька команда за підтримки домашніх трибун показала впевнену гру в атаці і обороні, поступившись в рахунку лише у другій чверті. Це перший титул "Фенербахче" за всю історію виступів команди на турнірі.

"Фенербахче" (Туреччина) - "Олімпіакос" (Греція) 80:64 (26:18, 13:16, 21:14, 20:16)

"Фенербахче": Богданович (17 + 5 підбирань), Калініч (17 + 5 підбирань + 5 передач), Датоме (11 + 6 підбирань), Удо (10 + 9 підбирань + 4 передачі + 5 блок-шотів), Весели (8 + 8 підбирань), Діксон (8).

"Олімпіакос": Бірч (14), Мілутінов (10), Спануліс (9 + 8 передач), Манцаріс (9).

Бронзовим призером турніру став московський ЦСКА, який у матчі за третє місце розібрався з мадридським "Реалом" - 94:70.

Нагадаємо, в минулому році Євролігу виграв московський ЦСКА.