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"Фенербахче" хоче орендувати у "Шахтаря" Соболя - ЗМІ

24 травня в 09:32

Захисник завершує сезон в луганській "Зорі", але може відправитися в чемпіонат Туреччини.

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Турецький гранд зацікавлений в послугах українського захисника
XSport
Лівий захисник збірної України та луганської "Зорі" Едуард Соболь, права на якого належать донецькому "Шахтарю", влітку може продовжити кар'єру в "Фенербахче" на правах оренди. Про це повідомив Yeni Şafak.

За даними джерела, турецький клуб готовий заплатити "гірникам" 1 мільйон євро за річну оренду 22-річного футболіста, контракт якого з донеччанами закінчується вже влітку наступного року.

Соболь є вихованцем запорізького "Металурга". У поточному сезоні української Прем'єр-ліги захисник провів у складі "Зорі" 19 матчів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влітку покине "Фенербахче" і повернеться в "Шахтар" півзахисник Олександр Караваєв.

Yeni Şafak
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Теги футбол Соболь Зоря Шахтар Фенербахче
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