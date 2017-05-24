"Фенербахче" хоче орендувати у "Шахтаря" Соболя - ЗМІ

Захисник завершує сезон в луганській "Зорі", але може відправитися в чемпіонат Туреччини.
За даними джерела, турецький клуб готовий заплатити "гірникам" 1 мільйон євро за річну оренду 22-річного футболіста, контракт якого з донеччанами закінчується вже влітку наступного року.
Соболь є вихованцем запорізького "Металурга". У поточному сезоні української Прем'єр-ліги захисник провів у складі "Зорі" 19 матчів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влітку покине "Фенербахче" і повернеться в "Шахтар" півзахисник Олександр Караваєв.Yeni Şafak