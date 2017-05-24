"Фенербахче" хоче орендувати у "Шахтаря" Соболя - ЗМІ

Захисник завершує сезон в луганській "Зорі", але може відправитися в чемпіонат Туреччини.

Турецький гранд зацікавлений в послугах українського захисника XSport

Лівий захисник збірної України та луганської "Зорі", права на якого належать донецькому "Шахтарю", влітку може продовжити кар'єру в "Фенербахче" на правах оренди. Про це повідомив Yeni Şafak.

За даними джерела, турецький клуб готовий заплатити "гірникам" 1 мільйон євро за річну оренду 22-річного футболіста, контракт якого з донеччанами закінчується вже влітку наступного року.

Соболь є вихованцем запорізького "Металурга". У поточному сезоні української Прем'єр-ліги захисник провів у складі "Зорі" 19 матчів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влітку покине "Фенербахче" і повернеться в "Шахтар" півзахисник Олександр Караваєв.