Фанати "Дніпра" спалили плакат із зображенням Коломойського

Сталося це на матчі "Дніпро" – "Волинь".

Коломойський відмовився виплачувати борги клубу ФК Днепр

Вчора, 31 травня, під час футбольного матчу заключного туру української Прем'єр-ліги- "Волинь" фанати дніпрян спалили плакат із зображенням Ігоря Коломойського.

Спочатку фани вивісили біля трибуни плакат із зображенням Коломойського з купюрами в роті. Через деякий час вболівальники підпалили плакат.

Нагадаємо, Контрольно-дисциплінарний комітет ФІФА позбавив "Дніпро" 15 очок у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

Також з причини заборгованості перед іспанськими тренерами "Дніпро" вже був покараний УЄФА - клуб на один сезон був позбавлений можливості грати в єврокубках і поступився своїм місцем в Лізі Європи.

Нинішній сезон УПЛ "Дніпро" завершив на 11-му місці, тим самим залишивши вищий дивізіон українського чемпіонату.

Зазначимо, що матч "Дніпро" – "Волинь" був зупинений через поведінку вболівальників.