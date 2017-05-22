Екс-нападаник "Динамо" Теодорчик став найкращим бомбардиром чемпіонату Бельгії

Футболіст став лідером "Андерлехта".
Екс-форвард київського "Динамо" в минулому сезоні забив 22 голи в національній першості. Такий же результат показав Генрі Оньєкуру з "Ейпена", але поляк обійшов конкурента за додатковими показниками.
Нагадаємо, контракт гравця належав "Динамо", але минулого літа керівництво киян прийняло рішення відправити нападника в оренду. Поляк став лідером бельгійського гранда, який викупив футболіста за 4,75 мільйона євро.
Раніше повідомлялося, що Сергій Ребров може покинути пост головного тренера "Динамо" найближчим часом.Tribuna.com