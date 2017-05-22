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Екс-нападаник "Динамо" Теодорчик став найкращим бомбардиром чемпіонату Бельгії

22 травня в 22:44

Футболіст став лідером "Андерлехта".

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Теодорчик записав на свій рахунок 22 голи в чемпіонаті Бельгії
twitter.com/RSCANDERLECHT
Польський нападник "Андерлехта" Лукаш Теодорчик став володарем призу "Золотий бик", який вручається найкращому бомбардирові чемпіонату Бельгії.

Екс-форвард київського "Динамо" в минулому сезоні забив 22 голи в національній першості. Такий же результат показав Генрі Оньєкуру з "Ейпена", але поляк обійшов конкурента за додатковими показниками.

Нагадаємо, контракт гравця належав "Динамо", але минулого літа керівництво киян прийняло рішення відправити нападника в оренду. Поляк став лідером бельгійського гранда, який викупив футболіста за 4,75 мільйона євро.

Читайте також: Орендований у "Динамо" Теодорчик забив 20-й гол за "Андерлехт"

Раніше повідомлялося, що Сергій Ребров може покинути пост головного тренера "Динамо" найближчим часом.

За матеріалами: Tribuna.com
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Теги футбол Теодорчик Андерлехт Динамо
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