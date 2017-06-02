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Два представника НБА потрапили в попередню заявку збірної України на Євробаскет-2017

2 червня в 21:07

Остаточний склад стане відомий наприкінці серпня.

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Збірна України розпочне підготовку 15 липня
ФБУ
Головний тренер збірної України Євген Мурзін озвучив попередній список гравців, які можуть поїхати на Євробаскет-2017.

У попередній список потрапили 25 гравців.

Центрові: Олексій Лень ("Фінікс"), В'ячеслав Кравцов ("Валенсія"), Кирило Фесенко ("Авелліно"), Артем Пустовий ("Обрадойро").

Захисники: Святослав Михайлюк ("Канзас"), Юджин Джетер ("Шаньдунь"), Сергій Гладир ("Монако"), Олександр Мішула ("Дніпро"), Олександр Липовий ("Трікала 2000"), Руслан Отверченко, Павло Крутоус (обидва - "Будівельник"), Олександр Рябчук ("Хімік"), Клім Артамонов (БІПА), Денис Лукашов ("Єнісей").

Форварди: Джоель Боломбой ("Юта"), Богдан Близнюк ("Східний Вашингтон"), Станіслав Тимофеєнко ("Дніпро"), Максим Пустозвонов ("Клуж"), В'ячеслав Бобров ("Кімпер"), Володимир Конєв, В'ячеслав Петров (обидва - "Хімік"), Володимир Герун ("Барселона"), Олександр Кольченко ("Черкаські Мавпи"), Ігор Зайцев ("Роза Радом"), Максим Корнієнко ("Лукойл-Академік").

15 липня розпочнеться тренувальний збір команди, а до 31 серпня тренерський штаб повинен вибрати 12 баскетболістів, які потраплять в остаточний список.

Матчі збірної України на турнірі відбудуться з 31 серпня по 17 вересня в Ізраїлі.

Читайте також: Збірна України отримала суперників по Євробаскету-2017

Раніше повідомлялося, що українська команда почне Євробаскет-2017 поєдинком проти Німеччини.

За матеріалами: ФБУ
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Теги баскетбол Євробаскет-2017 збірна
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