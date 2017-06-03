"Донбас" продовжить виступати в УХЛ – Колесніков

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Донецький клуб не має наміру зніматися з чемпіонату.

Колесніков є президентом "Донбасу" з 2010 року ХК "Донбасс"

ПрезидентБорис Колесніков розповів про зустріч представників українських хокейних клубів, на якій повинна вирішитися доля наступного сезону чемпіонату України.

"Наскільки я знаю, зараз УХЛ проводить серйозну роботу з клубами, і шукає формат, який в нинішній економічній ситуації може зберегти більшість клубів і наш чемпіонат взагалі. Наскільки мені відомо, то цей формат буде більш молодіжним. У будь-якому випадку, "Донбас" прийме ті умови, які запропонує УХЛ. Це потрібно зробити, щоб зберегти український хокей, - повідомив Колесніков.

Нагадаємо, що від участі в УХЛ відмовилися 4 клуби: "Витязь", "Дженералз", "Кривбас" та "Білий Барс".

Таким чином, серед діючих учасників УХЛ залишилося два колективи - "Кременчуг" і "Донбас".

Раніше повідомлялося, що в Українській хокейній лізі буде відмінено ліміт на легіонерів.