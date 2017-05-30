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Долгополов і Світоліна стартували з перемог на Ролан Гаррос

30 травня в 16:28

Катерина Бондаренко виграти свій матч не змогла.

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Світоліна успішно стартувала в Парижі
btu.org.ua
Сьогодні, 30 травня, в основній сітці турніру "Великого шолома" Ролан Гаррос відбулися три матчі за участю українських тенісистів.

Олександр Долгополов вперше з 2014 року подолав перший раунд турніру в Парижі, здолавши аргентинця Карлоса Берлока - 7:5, 6:3, 6:4. Наступним суперником тенісиста буде швейцарець Стен Ваврінка.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна, яка отримала п'ятий номер при посіві, у двох сетах здолала представницю Казахстану Ярославу Шведову - 6:4, 6:3. Наступною суперницею однією з головних фавориток Ролан Гаррос буде Цвєтана Піронкова з Болгарії.

Єдиною невдачею для України став поєдинок Катерини Бондаренко, яка зазнала поразки від хорватки Петри Мартіч і зачохлила ракетку - 2:6, 5:7.

Читайте також: Стаховський стартував з перемоги в основній сітці Ролан Гаррос

Нагадаємо, раніше у другий раунд турніру в Парижі вийшли Леся Цуренко і Сергій Стаховський.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Цуренко Світоліна теніс Ролан Гаррос
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