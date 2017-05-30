Долгополов і Світоліна стартували з перемог на Ролан Гаррос

Катерина Бондаренко виграти свій матч не змогла.
Олександр Долгополов вперше з 2014 року подолав перший раунд турніру в Парижі, здолавши аргентинця Карлоса Берлока - 7:5, 6:3, 6:4. Наступним суперником тенісиста буде швейцарець Стен Ваврінка.
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна, яка отримала п'ятий номер при посіві, у двох сетах здолала представницю Казахстану Ярославу Шведову - 6:4, 6:3. Наступною суперницею однією з головних фавориток Ролан Гаррос буде Цвєтана Піронкова з Болгарії.
Єдиною невдачею для України став поєдинок Катерини Бондаренко, яка зазнала поразки від хорватки Петри Мартіч і зачохлила ракетку - 2:6, 5:7.
Нагадаємо, раніше у другий раунд турніру в Парижі вийшли Леся Цуренко і Сергій Стаховський.DT.UA