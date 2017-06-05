"Дніпро" отримав частину грошей за трансфер Коноплянки в "Шальке"

Німецький клуб викупив українця у "Севільї".

Коноплянка став повноцінним гравцем "Шальке" sevillafc.es

"Шальке" викупив у "Севільї" контракт півзахисника збірної України. Про це повідомив сам футболіст в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"Шальке" офіційно викупив мій контракт. Так, сума трансферу складає 15 мільйонів євро. Краще б мене купили за п'ять мільйонів, а я б грав, і мною би дорожили. Але нічого - це робить мене сильнішим", - сказав Коноплянка.

Також гравець додав, що майже третину суми отримає "Дніпро" за умовами угоди з іспанським клубом, якому Коноплянка дістався безкоштовно, коли його контракт з дніпрянами закінчився.

У минулому сезоні на рахунку Євгена Коноплянки шість голів та дві результативні передачі в 27 матчах за "кобальтових" у всіх турнірах. Швидше за все, цього літа гельзенкірхенці продадуть футболіста.

Раніше повідомлялося, що "Шальке" шукає футболіста на позицію Коноплянки.