Топ Новини
<
>

"Динамо" проведе перший матч нового сезону без глядачів - ЗМІ

22 травня в 13:15

Кияни будуть відбувати покарання за поведінку вболівальників.

123
"Динамо" буде покарано за провокаційний виступ ультрас
ultras.org.ua
Київське "Динамо" буде покаране за поведінку глядачів в матчі з донецьким "Шахтарем" у 26-му турі Прем'єр-ліги. Про це повідомив журналіст Дмитро Ільченко.

"Перший домашній матч нового сезону київське "Динамо" проведе без глядачів", - написав Ільченко.

Варто відзначити, що під час поєдинку з "Шахтарем" 21 квітня фанати киян влаштували перфоманс "Біла шиза", а на трибунах були помічені вбрання Ку-Клукс-клану і маски зі свастикою. Ситуація стурбувала навіть Організацію Об'єднаних Націй (ООН).

Дивіться фото: "Шахтар" - "Динамо": найкращі фото фіналу Кубка України

Раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що до 30 травня буде вирішена доля головного тренера команди Сергія Реброва.

За матеріалами: Tribuna.com
Читайте також
Теги футбол Динамо Шахтар
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.37
EUR 29.48
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...