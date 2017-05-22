"Динамо" проведе перший матч нового сезону без глядачів - ЗМІ

Кияни будуть відбувати покарання за поведінку вболівальників.
"Перший домашній матч нового сезону київське "Динамо" проведе без глядачів", - написав Ільченко.
Варто відзначити, що під час поєдинку з "Шахтарем" 21 квітня фанати киян влаштували перфоманс "Біла шиза", а на трибунах були помічені вбрання Ку-Клукс-клану і маски зі свастикою. Ситуація стурбувала навіть Організацію Об'єднаних Націй (ООН).
Раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що до 30 травня буде вирішена доля головного тренера команди Сергія Реброва.Tribuna.com