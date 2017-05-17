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"Динамо" продовжило контракти з воротарями

17 травня в 09:17

Кияни продовжать використовувати у воротах Максима Коваля і Артура Рудька.

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Коваль і Рудько - основні воротарі "Динамо"
ФК Динамо
Київське "Динамо" підписало нові контракти з воротарями першої команди Максимом Ковалем і Артуром Рудьком. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Коваль уклав угоду до літа 2020 року, а Рудько - до середини 2019-го.

Варто відзначити, що в поточному сезоні Артур Рудько, який є вихованцем киян, став заміною для Олександра Шовковського, який вирішив завершити кар'єру. На рахунку 25-річного воротаря 23 матчі і 24 пропущених голи у всіх турнірах.

24-річний Коваль перейшов в "Динамо" із запорізького "Металурга" в 2010 році, а пізніше виступав на правах оренди за "Говерлу" і данський "Оденсе". Після повернення на його рахунку 6 матчів і 3 пропущених голи за киян.

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Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, у Харкові "Динамо" зіграє з "Шахтарем" в рамках фіналу Кубка України.

За матеріалами: ФК Динамо
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Теги Динамо Коваль Рудько футбол
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