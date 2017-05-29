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"Динамо" продало захисника Віду в "Бешикташ" - ЗМІ

29 травня в 13:56

"Бешикташ" найближчим часом має оголосити про трансфер лідера киян.

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Віда повинен покинути Україну найближчим часом
Sport Arena
Захисник київського "Динамо" Домагой Віда продовжить кар'єру в "Бешикташі". Про це повідомило турецьке видання Hurriyet.

Наголошується, що офіційно про перехід 28-річного футболіста буде оголошено в найближчі дні.

"Бешикташ здійснив перший трансфер. Про перехід Домагоя Віди буде оголошено найближчим часом. Операція була узгоджена ще кілька місяців тому, але не могла бути завершена через фінансові вимоги до клубів з боку УЄФА", - повідомило джерело.

Деталі потенційного трансферу не уточнюються, проте сума, за даними ЗМІ, може скласти 7 мільйонів євро. Варто зазначити, що Віда перейшов до складу українського гранда з загребського "Динамо" в 2013 році за 5 мільйонів євро.

В поточному розіграші української Прем'єр-ліги на рахунку Віди 28 матчів, 3 голи і 2 результативні передачі.

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Нагадаємо, влітку в "Бешикташ" з "Малаги" повернеться воротар збірної України Денис Бойко.

За матеріалами: Hurriyet , Sport Arena ,
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Теги Віда Динамо футбол Бешикташ
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