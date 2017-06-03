"Динамо" не готове брати тренера-іноземця без імені – Суркіс

Київський клуб зробив ставку на екс-гравця команди.
"Давайте чесно. Тренер з-за кордону, а тренер з якимось ім'ям. Який чого вже досяг. Брати тренера тільки тому, що іноземець, я не бачу сенсу. Якщо прийде фахівець з ім'ям, він захоче поміняти команду, посилити її якимось серйозними гравцями. Але сьогодні час з фінансової точки зору не такий, щоб робити такі кроки", - повідомив Суркіс.
Нагадаємо, після матчу з "Чорноморцем" Сергій Ребров подав у відставку з поста головного тренера "Динамо".
Сергій Ребров очолив "Динамо" у квітні 2014-го після відставки Олега Блохіна. Під керівництвом фахівця "Динамо" по два рази виграло чемпіонат України та Кубок України.
Варто відзначити, що "Динамо" в поточному сезоні поступилося "Шахтарю" в чемпіонській гонці Прем'єр-ліги і програло "гірникам" фінал Кубка України.
Раніше стало відомо, що "Динамо" очолив Олександр Хацкевич.Динамомания