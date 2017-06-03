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"Динамо" не готове брати тренера-іноземця без імені – Суркіс

3 червня в 09:39

Київський клуб зробив ставку на екс-гравця команди.

Суркис
Суркіс не готовий підписувати іноземного тренера
Динамомания
Президент "Динамо" Ігор Суркіс під час відкриття нового тренувального поля на базі ДЮФШ "Динамо" на Нивках розповів, чому не розглядається варіант із запрошенням іноземного тренера.

"Давайте чесно. Тренер з-за кордону, а тренер з якимось ім'ям. Який чого вже досяг. Брати тренера тільки тому, що іноземець, я не бачу сенсу. Якщо прийде фахівець з ім'ям, він захоче поміняти команду, посилити її якимось серйозними гравцями. Але сьогодні час з фінансової точки зору не такий, щоб робити такі кроки", - повідомив Суркіс.

Нагадаємо, після матчу з "Чорноморцем" Сергій Ребров подав у відставку з поста головного тренера "Динамо".

Сергій Ребров очолив "Динамо" у квітні 2014-го після відставки Олега Блохіна. Під керівництвом фахівця "Динамо" по два рази виграло чемпіонат України та Кубок України.

Варто відзначити, що "Динамо" в поточному сезоні поступилося "Шахтарю" в чемпіонській гонці Прем'єр-ліги і програло "гірникам" фінал Кубка України.

Читайте також: Визначилися можливі суперники "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів

Раніше стало відомо, що "Динамо" очолив Олександр Хацкевич.

За матеріалами: Динамомания
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Теги Динамо тренер Україна Суркіс Хацкевич футбол
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