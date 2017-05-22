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"Динамо" може очолити Михайленко - ЗМІ

22 травня в 15:00

Тренер "Дніпра" вважається одним з головних кандидатів на пост наставника киян.

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Михайленко створив хорошу команду в Дніпрі
ФК Днепр
Головний тренер "Дніпра" Дмитро Михайленко може очолити київське "Динамо", якщо столичний гранд покине Сергій Ребров. Про це повідомляє "Динамоманія".

"Динамо" в поточному сезоні поступилося "Шахтарю" в чемпіонській гонці Прем'єр-ліги і програло "гірникам" фінал Кубка України. Клуб у рік свого 90-річчя залишився без трофеїв.

Президент киян Ігор Суркіс заявив, що проведе зустріч з Сергієм Ребровим щодо його майбутнього в найближчі дні. Контракт головного тренера закінчується вже 30 травня.

Варто відзначити, що під керівництвом Дмитра Михайленка "Дніпро", який у поточному сезоні складений з молодих гравців, набрав 37 очок, однак з клубу були зняті 15 пунктів за борги.

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Раніше повідомлялося, що "Динамо" проведе перший матч нового сезону без глядачів.

За матеріалами: Динамомания
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