"Динамо" може очолити Михайленко - ЗМІ

Тренер "Дніпра" вважається одним з головних кандидатів на пост наставника киян.

Михайленко створив хорошу команду в Дніпрі ФК Днепр

Головний тренер "Дніпра" Дмитро Михайленко може очолити київське "Динамо", якщо столичний гранд покине Сергій Ребров. Про це повідомляє "Динамоманія".

"Динамо" в поточному сезоні поступилося "Шахтарю" в чемпіонській гонці Прем'єр-ліги і програло "гірникам" фінал Кубка України. Клуб у рік свого 90-річчя залишився без трофеїв.

Президент киян Ігор Суркіс заявив, що проведе зустріч з Сергієм Ребровим щодо його майбутнього в найближчі дні. Контракт головного тренера закінчується вже 30 травня.

Варто відзначити, що під керівництвом Дмитра Михайленка "Дніпро", який у поточному сезоні складений з молодих гравців, набрав 37 очок, однак з клубу були зняті 15 пунктів за борги.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" проведе перший матч нового сезону без глядачів.