"Динамо" і "Карпати" відмовились грати в Маріуполі – ЗМІ

Два українські клуби не поїдуть в зону АТО.
Таке рішення представники клубів пояснюють тим, що немає гарантій безпеки для всіх учасників матчів.
Рішення УПЛ з цього питання залишається невідомим. Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Першої ліги "Іллічівець" проводив домашні поєдинки саме в Маріуполі.
Варто відзначити, що з першого місця в еліту українського футболу повернувся маріупольський "Іллічівець", а друге місце в Першій лізі зайняла "Десна", однак чернігівська команда не пройшла атестацію і її в УПЛ замінить "Верес".
Перший матч маріупольська команда в новому сезоні української Прем'єр-ліги зіграє проти рівненського "Вереса".
Раніше повідомлялося, що "Іллічівець" перейменують в "Маріуполь".footboom.com