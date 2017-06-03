"Динамо" і "Карпати" відмовились грати в Маріуполі – ЗМІ

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Два українські клуби не поїдуть в зону АТО.

"Іллічівець" повернувся в Прем'єр-лігу football.ua

і "Карпати" відмовились грати в новому сезоні української Прем'єр-ліги в Маріуполі.

Таке рішення представники клубів пояснюють тим, що немає гарантій безпеки для всіх учасників матчів.

Рішення УПЛ з цього питання залишається невідомим. Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Першої ліги "Іллічівець" проводив домашні поєдинки саме в Маріуполі.

Варто відзначити, що з першого місця в еліту українського футболу повернувся маріупольський "Іллічівець", а друге місце в Першій лізі зайняла "Десна", однак чернігівська команда не пройшла атестацію і її в УПЛ замінить "Верес".

Перший матч маріупольська команда в новому сезоні української Прем'єр-ліги зіграє проти рівненського "Вереса".

Раніше повідомлялося, що "Іллічівець" перейменують в "Маріуполь".