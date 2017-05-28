Цуренко виграла український матч на Ролан Гаррос

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Леся Цуренко впоралася з Катериною Бондаренко на турнірі "Великого шолома".

Цуренко впоралася з співвітчизницею btu.org.ua

Сьогодні, 28 травня, в першому раундіміж собою зіграли українки Леся Цуренко та Катерина Козлова.

Вперше з US Open 2008 року українські тенісистки вийшли на корт один проти одного в одиночному розряді турніру "Великого шолома".

Після чотирьох поразок у перших раундах Цуренко здобула дебютну перемогу в основних сітках Ролан Гаррос. Якщо в першому сеті Козловій вдавалося набирати очки, то другу партію Катерина програла насухо. Наступною суперницею Цуренко буде росіянка Катерина Макарова, яка впоралася в першому раунді з німкенею Анжелік Кербер.

1-й раунд

Леся Цуренко (Україна) - Катерина Козлова (Україна) - 6:4, 6:0

Раніше українка Еліна Світоліна стала шостою ракеткою світу і очолила чемпіонську гонку WTA.