Цуренко виграла український матч на Ролан Гаррос

Леся Цуренко впоралася з Катериною Бондаренко на турнірі "Великого шолома".
Вперше з US Open 2008 року українські тенісистки вийшли на корт один проти одного в одиночному розряді турніру "Великого шолома".
Після чотирьох поразок у перших раундах Цуренко здобула дебютну перемогу в основних сітках Ролан Гаррос. Якщо в першому сеті Козловій вдавалося набирати очки, то другу партію Катерина програла насухо. Наступною суперницею Цуренко буде росіянка Катерина Макарова, яка впоралася в першому раунді з німкенею Анжелік Кербер.
1-й раунд
Леся Цуренко (Україна) - Катерина Козлова (Україна) - 6:4, 6:0
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