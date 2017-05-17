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Цуренко програла Вільямс-старшій на турнірі в Римі

17 травня в 20:16

Українка не впоралася з досвідченою американкою.

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Цуренко покинула Рим
WTA Tennis
41-а ракетка світу українка Леся Цуренко не зуміла подолати бар'єр другого кола грунтового турніру WTA Premier 5 в Римі.

Після перемоги над Деборою Кьєзою у стартовому колі, Цуренко випала суперниця топ-рівня - американка Вінус Вільямс. Семиразова чемпіонка турнірів Великого шолома в вирішальні моменти додавала і починала тиснути на суперницю, змушуючи Цуренко допускати помилки. У підсумку Вінус здобула перемогу в двох сетах - 6:4, 6:3.

За виступ на Italian Open українка отримає 13,501 євро призових і 60 рейтингових очок. Цуренко зазнала 10-ї поразки у 20-му матчі сезону.

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Раніше найкраща тенісистка України Еліна Світоліна залишила топ-10 світового рейтингу WTA.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Цуренко теніс Рим
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