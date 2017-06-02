Цуренко програла і покинула Ролан Гаррос

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Українська тенісистка не впоралася з суперницею з Латвії.

Цуренко поступилася 19-річній латвийці Sport Arena

42-га ракетка світу українкане зуміла подолати третього кола на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

Суперницею українки була Олена Остапенко з Латвії. Перша партія вийшла провальною для Цуренко, якій вдалося взяти лише один гейм. У другому сеті Леся грала вже краще, але в підсумку киянка знову почала багато помилятися, що призвело до підсумкової поразки - 1:6, 4:6.

За виступ на турнірі Леся Цуренко отримає 120 тисяч євро призових і 130 рейтингових очок, що дозволить їй впритул підібратися до особистого рекорду в рейтингу WTA (33-й рядок).

Таким чином, єдиною представницею України в одиночному розряді Ролан Гаррос залишилася Еліна Світоліна.