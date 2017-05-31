Цуренко пробилася до третього раунду Ролан Гаррос

Українка обіграла російську тенісистку.

Цуренко здобула перемогу в двох сетах btu.org.ua

42-а ракетка світу українкапробилася до третього кола Ролан Гаррос, у другому раунді обігравши росіянку Катерину Макарову з рахунком - 6:2, 6:2.

Тенісистки провели на корті трохи більше години. За цей час Цуренко не виконала жодного ейса при двох подвійних помилках, а також реалізувала п'ять із шести брейк-поінтів.

Макарова також жодного разу не подала навиліт, двічі помилилася при введенні м'яча в гру і один раз взяла подачу українки.

Нагадаємо, в першому колі Ролан Гаррос Леся Цуренко обіграла Катерину Козлову, а Катерина Макарова вибила з боротьби першу ракетку світу Анжелік Кербер.

Зазначимо, що Леся Цуренко вперше вийшла до третього раунду французького турніру "Великого шолома".

У третьому колі турніру Цуренко зіграє проти представниці Латвії Олени Остапенко, яка обіграла олімпійську чемпіонку Моніку Пуыг.

Ще один українець Сергій Стаховський завершив виступи на турнірі, поступившись у чотирьох сетах бельгійцю Гоффену з рахунком– 2:6, 4:6, 6:3, 3:6.

Раніше у другий раунд турніру в Парижі вийшли Еліна Світоліна та Олександр Долгополов.