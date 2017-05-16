Цуренко пробилася до другого кола турніру в Римі

Українка впевнено розібралася з господаркою кортів.
За час поєдинку, який тривав півтора години, Цуренко зробила три ейси, допустила три подвійних помилки і реалізувала п'ять із шести брейк-поінтів.
К'єза у звітному поєдинку один раз подала навиліт, стільки ж разів помилилася при введенні м'яча в гру і взяла дві подачі українки.
Цуренко здобула 10-ю перемогу в 19-му матчі сезону, заодно перервавши серію з семи поразок. Здобувши дебютну вікторію на грунті, українка вдруге поспіль подолала стартовий бар'єр у Римі. Далі українка зіграє з дев'ятої сіяною Вінус Вільямс або Ярославою Шведовою.
Раніше Світоліна залишила топ-10 світового рейтингу WTA.XSport.ua