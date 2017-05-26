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Букмекери вважають "Шахтар" фаворитом у матчі з "Динамо"

26 травня в 16:03

Аналітики вірять у перемогу команди Фонсеки.

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Матч розпочнеться о 19:30
ФК Шахтер
Букмекерські компанії приймають ставки на матч 31-го туру української Прем'єр-ліги між "Шахтарем" і "Динамо".

Так фаворитом протистояння, на думку букмекерів, є донецький клуб. На його перемогу можна поставити з коефіцієнтом 2, на перемогу "Динамо" – 3.55. Нічия оцінюється в 3.7.

Відзначимо, що "Шахтарю" в майбутньому поєдинку не допоможуть Даріо Срна, Андрій Пятов, Ярослав Ракицький, Андрій Борячук, Тарас Степаненко та Ісмаїлі.

Нагадаємо, обігравши у 28-му турі "Зорю" з рахунком 3:2 донецький "Шахтар" став десятиразовим чемпіоном України.

17 травня в Харкові у фіналі Кубка України "Шахтар" виявився сильнішим за "Динамо" з рахунком 1:0, тим самим завоювавши трофей.

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"Шахтар" - "Динамо": онлайн-трансляція матчу.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Динамо букмекери Шахтар футбол Прем'єр-ліга
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