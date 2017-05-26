Букмекери вважають "Шахтар" фаворитом у матчі з "Динамо"

Аналітики вірять у перемогу команди Фонсеки.
Так фаворитом протистояння, на думку букмекерів, є донецький клуб. На його перемогу можна поставити з коефіцієнтом 2, на перемогу "Динамо" – 3.55. Нічия оцінюється в 3.7.
Відзначимо, що "Шахтарю" в майбутньому поєдинку не допоможуть Даріо Срна, Андрій Пятов, Ярослав Ракицький, Андрій Борячук, Тарас Степаненко та Ісмаїлі.
Нагадаємо, обігравши у 28-му турі "Зорю" з рахунком 3:2 донецький "Шахтар" став десятиразовим чемпіоном України.
17 травня в Харкові у фіналі Кубка України "Шахтар" виявився сильнішим за "Динамо" з рахунком 1:0, тим самим завоювавши трофей.
"Шахтар" - "Динамо": онлайн-трансляція матчу.DT.UA