Букмекери вважають "Шахтар" фаворитом фіналу Кубка України

Аналітики вірять у перемогу підопічних Паулу Фонсеки над "Динамо".
Букмекери приймають ставки на перемогу киян з коефіцієнтом 3,8. Успіх гостей оцінюється в 1,95, а нічийний результат поєдинку - 3,60.
Найбільш імовірними точними результатами у аналітиків вважаються результативна нічия - 1:1, а також перемога "Шахтаря" - 1:0.
Матч розпочнеться о 21:00. Зустріч розсудить харківський арбітр Костянтин Труханов. 41-річний рефері недавно працював на українському "класіко": 21 квітня в Києві була зафіксована мінімальна перемога "гірників" - 1:0.
Нагадаємо, в позаминулому турі донецький "Шахтар" став чемпіоном України.DT.UA