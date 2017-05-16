Букмекери вважають "Шахтар" фаворитом фіналу Кубка України

Аналітики вірять у перемогу підопічних Паулу Фонсеки над "Динамо".

"Шахтар" вважається фаворитом у матчі з "Динамо" sport.bigmir.net

Завтра, 17 травня, у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст" відбудеться фінальний матч Кубка України, в якому за право стати володарем трофею будуть боротися донецький "Шахтар" і

Букмекери приймають ставки на перемогу киян з коефіцієнтом 3,8. Успіх гостей оцінюється в 1,95, а нічийний результат поєдинку - 3,60.

Найбільш імовірними точними результатами у аналітиків вважаються результативна нічия - 1:1, а також перемога "Шахтаря" - 1:0.

Матч розпочнеться о 21:00. Зустріч розсудить харківський арбітр Костянтин Труханов. 41-річний рефері недавно працював на українському "класіко": 21 квітня в Києві була зафіксована мінімальна перемога "гірників" - 1:0.

Нагадаємо, в позаминулому турі донецький "Шахтар" став чемпіоном України.