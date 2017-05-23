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Букмекери вважають "Манчестер Юнайтед" фаворитом фіналу Ліги Європи

23 травня в 13:20

Аналітики вірять у перемогу підопічних Жозе Моуріньо над "Аяксом".

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Матч відбудеться завтра, 24 травня
twitter.com/UEFA
Завтра, 24 травня, у Стокгольмі відбудеться фінальний матч Ліги Європи, в якому за право стати володарем трофею будуть боротися англійський "Манчестер Юнайтед" і голландський "Аякс".

На думку букмекерів, у даному поєдинку фаворитом є манчестерський клуб.

Так, на успіх команди Жозе Моуріньо контори приймають ставки з коефіцієнтом 1,83, а на перемогу голландського клубу - 5,0. Нічия в цьому матчі оцінюється коефіцієнтом 3,3.

Нагадаємо, що вирішальний поєдинок Ліги Європи довірили обслуговувати словенській бригаді на чолі з Даміром Скоміною. Асистентами стануть Юре Прапротник, Роберт Вукан, Матей Юг і Славко Вінчіч. Четвертим арбітром буде італієць Джанлука Роккі, а резервним асистентом - Томаж Кланчник.

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Відзначимо, що останнім українським представником у Лізі Європи був донецький "Шахтар", проте "гірники" в 1/16 фіналу не зуміли впоратися з іспанською "Сельтою" і покинули турнір.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Ліга Європи букмекери Аякс МЮ футбол
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