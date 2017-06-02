Букмекери віддають миинимальну перевагу "Реалу" у фіналі Ліги чемпіонів

Аналітики очікують рівної боротьби у вирішальному поєдинку.
Букмекери приймають ставки на перемогу мадридців з коефіцієнтом 2,73. Успіх туринців оцінюється в 2,96, а нічийний результат поєдинку - 3,14.
Найвірогіднішим точним результатом у аналітиків вважається мінімальна перемога з рахунком 1:0 однієї з команд.
Матч пройде на стадіоні "Міленіум", а головним арбітром зустрічі буде німець Фелікс Брих, який ще жодного разу не працював на фіналах найпрестижнішого клубного турніру Європи.
Раніше повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів вперше пройде під зачиненим дахом.DT.UA