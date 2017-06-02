Букмекери віддають миинимальну перевагу "Реалу" у фіналі Ліги чемпіонів

Аналітики очікують рівної боротьби у вирішальному поєдинку.

Аналітики віддають перевагу "Реалу" championat.com

Завтра, 3 червня, в Кардіффі (Уельс) відбудетьсяміж італійським "Ювентусом" та іспанським "Реалом".

Букмекери приймають ставки на перемогу мадридців з коефіцієнтом 2,73. Успіх туринців оцінюється в 2,96, а нічийний результат поєдинку - 3,14.

Найвірогіднішим точним результатом у аналітиків вважається мінімальна перемога з рахунком 1:0 однієї з команд.

Матч пройде на стадіоні "Міленіум", а головним арбітром зустрічі буде німець Фелікс Брих, який ще жодного разу не працював на фіналах найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Раніше повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів вперше пройде під зачиненим дахом.