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Букмекери віддають миинимальну перевагу "Реалу" у фіналі Ліги чемпіонів

2 червня в 09:08

Аналітики очікують рівної боротьби у вирішальному поєдинку.

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Аналітики віддають перевагу "Реалу"
championat.com
Завтра, 3 червня, в Кардіффі (Уельс) відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів між італійським "Ювентусом" та іспанським "Реалом".

Букмекери приймають ставки на перемогу мадридців з коефіцієнтом 2,73. Успіх туринців оцінюється в 2,96, а нічийний результат поєдинку - 3,14.

Найвірогіднішим точним результатом у аналітиків вважається мінімальна перемога з рахунком 1:0 однієї з команд.

Матч пройде на стадіоні "Міленіум", а головним арбітром зустрічі буде німець Фелікс Брих, який ще жодного разу не працював на фіналах найпрестижнішого клубного турніру Європи.

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Раніше повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів вперше пройде під зачиненим дахом.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Ліга чемпіонів футбол Реал Ювентус
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