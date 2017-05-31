"Брюгге" підписав гравця "Зорі" Бонавентуре

Лідер луганського клубу покинув команду.

Бонавентуре у нинішньому сезоні УПЛ провів 23 матчі, в яких забив 6 голів twitter.com

Бельгійський "Брюгге" придбав нападника "Зорі" Денніса Бонавентуре . 19-річний нігерієць підписав контракт з новим клубом до літа 2021 року.

Про суму трансферу не повідомляється. Перехід прокоментував агент ФІФА Сергій Серебрянніков.

"До нього був великий інтерес і в Україні, і за кордоном, але я радий, що саме "Брюгге" витягнув довгу соломинку. Впевнений, що Бонавентуре зможе заграти в Бельгії так само, як це вийшло у Малиновського", – сказав Серебрянніков.

Денніс Бонавентуре є вихованцем нігерійського клубу "Абуджа". Угоду з "Зорею" він підписав у березні минулого року, а 24 липня провів перший матч за луганчан, відзначившись голом у матчі 1-го туру УПЛ з "Олімпіком" (3:0).

Зазначимо, що Бонавентура в нинішньому сезоні Прем'єр-ліги провів 23 матчі, в яких забив 6 голів.

Раніше повідомлялося, що "Зоря" може проводити матчі Ліги Європи у Львові.