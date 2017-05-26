Топ Новини
<
>

Бойовий гопак став національним видом спорту

26 травня в 09:57

В Україні можуть з'явитися нові спортивні федерації.

123
Бойовий гопак заснований на традиціях України
strana.ua
Вчора, 25 травня, Верховна Рада України визначила поняття національних видів спорту і передбачила можливість створення нових федерацій. У список нових видів був включений бойовий гопак.

Відповідний законопроект був прийнятий за основу ще в квітні, а тепер 227 народних депутатів підтримали його і в цілому.

"Наші гопаківці... Сьогодні для них свято зробили народні депутати", - сказав після закінчення голосування голова парламенту Андрій Парубій.

Варто відзначити, що даний закон визнав "національними" ті види спорту, які засновані на національно-культурних традиціях України.

Раніше міністр молоді та спорту України Ігор Жданов повідомив, що на спортивну інфраструктуру буде виділено 300 мільйонів гривень.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Читайте також
Теги гопак Верховна Рада Парубій
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.28
EUR 29.47
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...