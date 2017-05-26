Бойовий гопак став національним видом спорту

В Україні можуть з'явитися нові спортивні федерації.

Бойовий гопак заснований на традиціях України strana.ua

Вчора, 25 травня, Верховна Рада України визначила поняття національних видів спорту і передбачила можливість створення нових федерацій. У список нових видів був включений бойовий гопак.

Відповідний законопроект був прийнятий за основу ще в квітні, а тепер 227 народних депутатів підтримали його і в цілому.

"Наші гопаківці... Сьогодні для них свято зробили народні депутати", - сказав після закінчення голосування голова парламенту Андрій Парубій.

Варто відзначити, що даний закон визнав "національними" ті види спорту, які засновані на національно-культурних традиціях України.

Раніше міністр молоді та спорту України Ігор Жданов повідомив, що на спортивну інфраструктуру буде виділено 300 мільйонів гривень.