Бойовий гопак став національним видом спорту

В Україні можуть з'явитися нові спортивні федерації.
Відповідний законопроект був прийнятий за основу ще в квітні, а тепер 227 народних депутатів підтримали його і в цілому.
"Наші гопаківці... Сьогодні для них свято зробили народні депутати", - сказав після закінчення голосування голова парламенту Андрій Парубій.
Варто відзначити, що даний закон визнав "національними" ті види спорту, які засновані на національно-культурних традиціях України.
Раніше міністр молоді та спорту України Ігор Жданов повідомив, що на спортивну інфраструктуру буде виділено 300 мільйонів гривень.Інтерфакс-Україна