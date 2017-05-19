Бойко влітку повернеться в "Бешикташ" – агент

Українець готовий боротися за місце в складі турецького клубу.
"На даний момент правда, полягає в тому, що влітку Бойко повернеться в розташування "Бешикташа", як це і передбачено в орендноій угоді між "Малагою" і турецьким клубом. Повернеться, щоб боротися в чесній конкурентній боротьбі з іншими воротарями за право бути першим номером команди", - розповів Шаблій.
Денис Бойко перебрався в іспанську команду в кінці минулого літнього трансферного вікна на правах річної оренди з правом викупу за 6 мільйонів євро.
Український воротар не зміг стати основним в іспанському клубі і провів за "Малагу" всього 5 матчів, в яких пропустив 13 голів. Діюча угода кіпера з "Бешикташем" закінчується в 2020-му році.
Раніше повідомлялося, що Бойко хоче покинути "Бешикташ" на правах вільного агента.sportarena.com