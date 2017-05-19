Бойко влітку повернеться в "Бешикташ" – агент

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Українець готовий боротися за місце в складі турецького клубу.

Угода кіпера з "Бешикташем" закінчується в 2020-му році Marca

Агент українського голкіпера "Бешикташа"Вадим Шаблій спростував чутки про його бажання розірвати контракт з турецьким клубом.

"На даний момент правда, полягає в тому, що влітку Бойко повернеться в розташування "Бешикташа", як це і передбачено в орендноій угоді між "Малагою" і турецьким клубом. Повернеться, щоб боротися в чесній конкурентній боротьбі з іншими воротарями за право бути першим номером команди", - розповів Шаблій.

Денис Бойко перебрався в іспанську команду в кінці минулого літнього трансферного вікна на правах річної оренди з правом викупу за 6 мільйонів євро.

Український воротар не зміг стати основним в іспанському клубі і провів за "Малагу" всього 5 матчів, в яких пропустив 13 голів. Діюча угода кіпера з "Бешикташем" закінчується в 2020-му році.

Раніше повідомлялося, що Бойко хоче покинути "Бешикташ" на правах вільного агента.