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Бойко хоче покинути "Бешикташ" на правах вільного агента

18 травня в 14:00

Футболіст має намір домовитися з турецьким клубом про розірвання контракту.

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Бойко хоче знайти собі нову команду
ФФУ
Український воротар Денис Бойко, який провів сезон в іспанській "Малазі", не хоче повертатися в "Бешикташ" і залишатися в ролі резервіста, тому має намір домовитися з керівництвом турецького клубу про дострокове розірвання контракту. Про це повідомив Fichajes.net.

Діюча угода кіпера з "Бешикташем" закінчується в 2020-му році.

При цьому вже відомо, що "Малазі" українець не потрібен. Іспанський клуб брав 29-річного футболіста в оренду, але тепер не планує викуповувати Бойка у турецького гранда за 6 мільйонів євро, які були прописані в угоді.

Український воротар не зміг стати основним в іспанському клубі і провів за "Малагу" всього 5 матчів, в яких пропустив 13 голів.

Читайте також: Українець Бойко в другому матчі поспіль пропустив чотири голи у воротах "Малаги"

Раніше повідомлялося, що Україна займає 16-е місце за експортом футболістів у світі.

За матеріалами: fichajes.net
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Теги Бойко футбол Бешикташ Малага
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