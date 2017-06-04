Топ Новини
<
>

Більше тисячі людей постраждали через тисняву в Турині під час трансляції фіналу Ліги чемпіонів

4 червня в 11:56

У натовпі почалася паніка через вибух піротехніки.

123
У фан-зоні сотні людей отримали травми
twitter.com
Під час фінального поєдинку Ліги чемпіонів у фан-зоні Турина (Італія) сталася тиснява, яку спровокував один з уболівальників з петардою.

Всього в фан-зоні перебувало близько 20 тисяч людей. За інформацією Football Italia, в результаті тисняви кількість постраждалих склала більше тисячі чоловік. Відомо, що двоє людей знаходяться у лікарні в критичному стані - дівчина отримала травму грудної клітини, а чотирирічна дитина - травми голови і грудей.

Очевидці розповіли журналістам, що спровокував паніку чоловік, який підпалив петарду і повідомив оточуючим, що тримає в руках бомбу.

Читайте також: "Ювентус" – "Реал": ключові моменти матчу, відео голів

Вчора, 3 червня, в Кардіффі (Уельс) відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів, в якому зустрічалися італійський "Ювентус" та іспанський "Реал". Мадридці здобули переконливу перемогу з рахунком 4:1.

За матеріалами: football-italia.net
Читайте також
Теги футбол Ліга чемпіонів Ювентус Реал
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...