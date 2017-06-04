Більше тисячі людей постраждали через тисняву в Турині під час трансляції фіналу Ліги чемпіонів

У натовпі почалася паніка через вибух піротехніки.
Всього в фан-зоні перебувало близько 20 тисяч людей. За інформацією Football Italia, в результаті тисняви кількість постраждалих склала більше тисячі чоловік. Відомо, що двоє людей знаходяться у лікарні в критичному стані - дівчина отримала травму грудної клітини, а чотирирічна дитина - травми голови і грудей.
Очевидці розповіли журналістам, що спровокував паніку чоловік, який підпалив петарду і повідомив оточуючим, що тримає в руках бомбу.
Вчора, 3 червня, в Кардіффі (Уельс) відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів, в якому зустрічалися італійський "Ювентус" та іспанський "Реал". Мадридці здобули переконливу перемогу з рахунком 4:1.football-italia.net