Більше тисячі людей постраждали через тисняву в Турині під час трансляції фіналу Ліги чемпіонів

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У натовпі почалася паніка через вибух піротехніки.

У фан-зоні сотні людей отримали травми twitter.com

Під часу фан-зоні Турина (Італія) сталася тиснява, яку спровокував один з уболівальників з петардою.

Всього в фан-зоні перебувало близько 20 тисяч людей. За інформацією Football Italia, в результаті тисняви кількість постраждалих склала більше тисячі чоловік. Відомо, що двоє людей знаходяться у лікарні в критичному стані - дівчина отримала травму грудної клітини, а чотирирічна дитина - травми голови і грудей.

Очевидці розповіли журналістам, що спровокував паніку чоловік, який підпалив петарду і повідомив оточуючим, що тримає в руках бомбу.

Вчора, 3 червня, в Кардіффі (Уельс) відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів, в якому зустрічалися італійський "Ювентус" та іспанський "Реал". Мадридці здобули переконливу перемогу з рахунком 4:1.