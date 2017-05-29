"Барселона" змінила головного тренера

Каталонський гранд буде тренувати Ернесто Вальверде.
На посаді головного тренера каталонців Вальверде змінив Луїса Енріке, який повідомив про свій відхід з клубу ще на початку березня.
Останнім місцем роботи Ернесто Вальверде був "Атлетік" Більбао, який він очолював з 2013 року до кінця нинішнього сезону. Раніше фахівець також працював в "Еспаньолі", "Вільярреалі", "Валенсії" та "Олімпіакосі".
Нагадаємо, в Лізі чемпіонів нинішнього сезону "Барселона" була зупинена "Ювентусом" на стадії 1/4 фіналу. Крім того, каталонці поступилися мадридському "Реалу" в боротьбі за перше місце в чемпіонаті Іспанії.Barcelona FC