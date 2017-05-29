"Барселона" змінила головного тренера

Каталонський гранд буде тренувати Ернесто Вальверде.

"Барселона" змінила тренера після провального сезону fcbarcelona.com

призначила Ернесто Вальверде головним тренером. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

На посаді головного тренера каталонців Вальверде змінив Луїса Енріке, який повідомив про свій відхід з клубу ще на початку березня.

Останнім місцем роботи Ернесто Вальверде був "Атлетік" Більбао, який він очолював з 2013 року до кінця нинішнього сезону. Раніше фахівець також працював в "Еспаньолі", "Вільярреалі", "Валенсії" та "Олімпіакосі".

Нагадаємо, в Лізі чемпіонів нинішнього сезону "Барселона" була зупинена "Ювентусом" на стадії 1/4 фіналу. Крім того, каталонці поступилися мадридському "Реалу" в боротьбі за перше місце в чемпіонаті Іспанії.