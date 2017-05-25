"Аякс" - "Манчестер Юнайтед": найкращі фото фіналу Ліги Європи

Англійці зуміли завоювати трофей Ліги Європи вперше у своїй історії.

Вчора, 24 травня, у Стокгольмі (Швеція) відбувся фінальний поєдинок Ліги Європи, в якому зустрічалися голландський "Аякс" і англійський "Манчестер Юнайтед".

Вже на 18-й хвилині "Юнайтед" вдалося відкрити рахунок: Погба пробив з-за меж штрафного, а м'яч після рикошету від ноги захисника полетів у сітку воріт голландців.

"Аякс" намагався йти вперед, але захист європейського гранда без проблем справлялася зі спробами суперника забити гол. У підсумку гравці МЮ організували другий м'яч практично відразу після перерви. Мхітарян скористався скидкою м'яча від партнера і пробив у падінні через себе повз кіпера Онани. Наприкінці зустрічі голландці намагалися організувати штурм воріт англійців, однак з цього нічого не вийшло.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів 3 червня зіграють туринський "Ювентус" і мадридський "Реал".