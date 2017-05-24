Топ Новини
<
>

"Аякс" - "Манчестер Юнайтед": анонс, де дивитися фінал Ліги Європи 24 травня

24 травня в 10:08

У Стокгольмі вирішиться доля другого за престижністю європейського трофею.

123
Переможець фіналу отримає путівку в Лігу чемпіонів
twitter.com
Сьогодні, 24 травня, у Стокгольмі (Швеція), пройде фінальний поєдинок Ліги Європи, в якому зустрінуться голландський "Аякс" і англійський "Манчестер Юнайтед".

Головною втратою для англійців є відсутність головної ударної сили атаки - шведа Златана Ібрагімовича, який відновлюється після травми. Про проблеми з мотивацією в "Юнайтед" говорити не доводиться, адже переможець отримає не тільки трофей, але і путівку в Лігу чемпіонів наступного сезону, що є вкрай вагомим "бонусом".

У "Аякса" досить молода команда, яка любить атакувати. Однак у фіналі обидва колективи напевно будуть діяти обережно, адже навіть одна помилка може коштувати дуже дорого.

Команди у своїй історії провели між собою чотири матчі в єврокубках і здобули по дві перемоги. При цьому "Аякс" входить до четвірки клубів, на рахунку яких є перемоги в усіх єврокубкових турнірах (разом з "Ювентусом", "Баварією" і "Челсі"). МЮ для такого комплекту не вистачає тільки трофею Ліги Європи.

"Аякс" - "Манчестер Юнайтед"
Середа, 24 травня, стадіон "Френдс Арена" (Стокгольм), 21:45
Пряма трансляція: "Футбол 2"
Арбітр: Дамір Скоміна (Словенія)

Орієнтовні склади:

"Аякс": Онана, Велтман, Де Лігт, Санчес, Рідевалд, Клаассен, Шене, Зійєш, Траоре, Дольберг, Юнес

МЮ: Ромеро, Валенсія, Джонс, Блінд, Дарміан, Феллайні, Еррера, Погба, Лінгард, Рашфорд, Мхітарян

Читайте також: Прес-конференція "Манчестер Юнайтед" перед фіналом Ліги Європи була скасована через теракт

Нагадаємо, букмекери вважають "Манчестер Юнайтед" фаворитом фіналу Ліги Європи.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Манчестер Юнайтед Аякс Ліга Європи футбол
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.30
EUR 29.50
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...