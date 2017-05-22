ЗМІ повідомили про таємний замір президентського рейтинга Святослава Вакарчука

Окрім політиків автори дослідження вирішили включити в анкету для соцопитування прізвище лідера групи "Океан Ельзи". Інші співаки в списку відсутні.

Святослав Вакарчук отримав несподівану піар-підтримку від соціологів і ЗМІ Facebook/Okean Elzy (official)

Соціологічні служби "Социс" і "Рейтинг" у березні робили заміри. Як пише видання " Українська правда ", їх результати презентував під час однієї з нарад на Банковій Ігор Гринів, колишній голова фракції БПП.

З згідно з результатами, за Петра Порошенка проголосували б 13,2% виборців серед тих, хто визначився з кандидатом і планує взяти участь у виборах. На другому місці з мінімальним відривом у рамках похибки – лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко з 12,9%, а закриває трійку лідерів співак, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук з результатом у 12,3%.

Четвертим та п'ятим у списку зазначені лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко та "Радикальної партії" Олег Ляшко – з приблизно однаковою підтримкою в 10%. Далі йдуть один із лідерів "Опозиційного блоку" Юрій Бойко з близько 8% підтримки та лідер партії "За життя!" Вадим Рабінович з трохи більше 7%.

Одного з колишніх лідерів електоральної симпатії мера Львова і лідера партії "Самопоміч" Андрія Садового в березні підтримували приблизно 6% тих, хто визначився з кандидатом і планує взяти участь у виборах.

Як зазначає видання, "за словами одного з учасників нарад, який також знайомий з результатами опитувань, за умови виходу у другий тур Тимошенко, вона виграє у діючого президента з перевагою в 5% голосів".

Слід зазначити, що оприлюднені дані майже нічим не відрізняються від останнього дослідження Центру Разумкова (окрім прізвища Святослава Вакарчука, якого солідні соціологи ніколи не включають до списків). Так, за даними дослідження, рейтинг Порошенка складає 10,3%, рейтинг Тимошенко – 9,5%.