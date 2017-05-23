ЗМІ назвали причину відставки Кутового

Гройсман, у якого непрості стосунки з міністром аграрної політики, подякував за спільну роботу.

У Кабміні розповіли про тиск Гройсмана на Кутового Тарас Кутовий / Facebook

Міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий подав у відставку через незгоду з урядовим проектом земельної реформи, а такожчерез напружені відносини з прем'єром-міністром Володимиром Гройсманом, повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Джерела видання у парламентській фракції "Блок Петра Порошенка" та в Адміністрації президента назвали головною причиною відставки міністра земельну реформу.

У той же час, джерела в Кабміні вказали на складні відносини Кутового з Гройсманом, який нав'язав йому першого заступника Максима Мартинюка, який працював раніше у Вінниці.

"Йому не дали ніяких повноважень. Забрали "Укрспирт", "Укрліс". Знизу перший заступник Мартинюк. Він вирішив не бути клоуном, і пішов. Останньою краплею стали Лісагентство і земля", – повідомив співрозмовник видання.

Голова уряду, у свою чергу, публічно подякував Кутовому за співпрацю.

"Міністр аграрної політики Кутовий повідомив про намір покинути пост. Мені шкода, але це його рішення. Вдячний за спільну роботу. Хочу побажати Тарасу успіхів і розраховую на його участь в роботі із залучення інвестицій в економіку України", – сказано в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці Гройсмана у Facebook.

Міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий 23 травня подав заяву про відставку і повідомив про намір присвятити себе роботі по залученню інвестицій в економіку країни.

До уряду Гройсмана Кутовий був призначений у квітні 2016 року за квотою БПП. До цього він очолював комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин, був заступник голови парламентської фракції "Блок Петра Порошенка".

Про план реформ Міністерства аграрної політики читайте в статті міністра Тараса Кутового для DT.UA "3+5" - проста арифметика стратегії розвитку АПК".