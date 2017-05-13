Затягування з оновленням складу ЦВК ставить під загрозу вибори 2019 року – експерт

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Політичні сили мали шанс гарантувати конкурентні й відкриті правила після виборів 2014 року. Але політики про це не думали не тільки стратегічно, а й у середньостроковій перспективі.

Українські політичні сили втратили шанс вчасно оновити ЦВК Андрій Товстиженко, DT.UA

Питання кадровоговпливатиме на зростання недовіри до виборчого процесу і процедур, а як наслідок — до результатів виборів 2019 року, пише в своїй статті для DT.UA координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

"На тлі врученого детективами НАБУ повідомлення про підозру чинному голові комісії Михайлові Охендовському бездіяльність парламенту й неактивність президента заганятиме в глухий кут інституційну підготовку доленосних для України виборів 2019 року", - наголошує автор.

Як нагадує Айвазовська, 1 червня 2014 року сплив 7-річний строк повноважень 12 з 15 членів ЦВК. Щоб ЦВК у законний спосіб встановила результати президентських виборів, які мали відбутися 25 травня, парламент вилучив з профільного закону "Про Центральну виборчу комісію" пряму заборону брати участь у засіданнях членам комісій, строк повноважень яких закінчився.

Але склад ЦВК не оновлений і досі. Сформована після парламентських виборів 2014 року коаліція, яка мала конституційну більшість у парламенті, не використала подарованого історією часу на повноцінне перезавантаження політичної системи. Політичні гравці декларували намір не пізніше ніж у першому кварталі 2015 року реформувати законодавство про парламентські й місцеві вибори на основі пропорційної системи з відкритими списками. Проте, як стало зрозуміло пізніше, про це не думали не тільки стратегічно, а й у середньостроковій перспективі.

"Коаліція мала шанси до початку прогнозованої політичної кризи ухвалити низку законодавчих та інституційних змін, що стали б гарантією політичної безпеки для нині вже колишніх партнерів. Конкурентні й відкриті правила обрання влади є однією з таких. А чесна і якісна ЦВК могла б гарантувати об'єктивний результат будь-яких виборів. Втім, українська влада, себто більшість, рідко думає про той момент, коли доводиться переходити в стан опозиції", - вважає Айвазовська.

На її думку, глава держави вдало перекинув відповідальність на парламент, який у досить зручний спосіб для збереження обличчя всіх учасників процесу поставив питання на гальмо. Якщо 2015 року і народні депутати, і громадськість критикували, зверталися із заявами, закликали президента нарешті внести подання у Верховну Раду, то сьогодні м'яч уже на половині поля парламентарів, а результату як не було, так і немає. "Це називається диверсифікація ризиків і відповідальності".

"Вкрай важливим є не лише перезавантаження комісії, а й її інституційна реформа, яка сьогодні неможлива. Йдеться про забезпечення відкритості й підзвітності роботи ЦВК, якісну поточну комунікацію з суспільством, реформування виборчого законодавства, а також про ІТ-безпеку, що є ключовим трендом на виборах навіть для країн, які належать до сталих демократій", - констатувала Айвазовська.

Детальніше читайте в матеріалі Ольги Айвазовської "ЦВК: contra spem spero" у свіжому номері тижневика "Дзеркало тижня. Україна".