Запуск Турецького потоку" поставить Туреччину в залежне становище перед Москвою – екс-посол

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"Турецький потік" не допоможе Туреччині стати транзитною країною.

Запуск "Турецького потоку" нашкодить інтересам Туреччини TurkStream

Запуск газопроводу "Турецький потік" поставить Туреччину у вкрай залежне становище перед російською стороною, пише в своїй статті дляколишній надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Сергій Корсунський.

Автор вказує, що реалізація даного проекту суперечить інтересам як дружніх Анкарі країн (України, Румунії та Болгарії), так і самої Туреччини.

"Запуск "Турецького потоку" не просто позбавить дружні для Туреччини країни — Україну, Румунію і Болгарію — транзитних платежів, він поставить Туреччину в надзвичайно залежне становище, адже газ з тієї "труби" споживається в основному в Стамбулі. Досить з волі однієї людини в зимовий період перекрити цей газ або, як це сталося одного разу з Туркменістаном, на маршруті станеться аварія, і колапс у Стамбулі неминучий", - йдеться в статті.

Корсунський підкреслює, що РФ раніше вже відмовляла Туреччини в постачанні додаткових обсягів газу взимку 2011-2012 рр., коли температура в Стамбулі опустилася до рекордних позначок. За його словами, тоді на виручку прийшла Україна. За відсутності технологічного газу в трубопроводах діючого маршруту повторити подібне буде неможливо.

Автор вказує на те, що "Турецький потік" не призведе до здешевлення палива для турецьких споживачів, оскільки даний проект є комерційним, і на його фінансування буде витрачено не менше 9 млрд євро.

"Ці гроші слід повертати, оскільки російська економіка в умовах санкцій давно забула про те, що таке економічне зростання. Можливо, на якомусь етапі Росія демонстративно "скине" з ціни на газ обіцяні 10,25%, однак потім усе поверне сторицею, оскільки рівень її присутності на турецькому ринку стане просто загрозливим, як і можливості для маніпуляцій", - підкреслює він.

Корсунський також вважає, що "Турецький потік" не допоможе Туреччині стати транзитною країною.

"Не для того Росія обходить Україну, щоб створити собі новий головний біль у вигляді "транзитера" Туреччини. Тим більше що турки самі заявили про небажання інвестувати в другу, європейську, вітку "Турецького потоку". "Газпром" її побудує сам, навіщо ж Москві давати в руки режиму НАТОвської, а отже ворожої, країни інструмент політичного й економічного тиску? Дивно, що в Анкарі цього не розуміють", - підсумовує автор.

Нагадаємо, 8 травня в російському "Газпромі" повідомили про початок будівництва газопроводу "Турецький потік". За словами голови правління ВАТ "Газпром" Олексія Міллера, проект реалізується у відповідності з планом і буде завершений до кінця 2019 року.

Детальніше про наслідки запуску "Турецького потоку" та російсько-турецькі відносини читайте у статті Сергія Корсунського "Гордіїв вузол турецько-російських відносин" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".