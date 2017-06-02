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Євросоюз збирається продовжити заборону на інвестиції в Крим ще на рік

2 червня в 12:20

Заборону повинні продовжити на наступному тижні.

Флаг Евросоюза
ЄС збирається продовжити Кримські санкції ще на рік
Flickr/Rock Cohen
Посли країн-членів Європейського союзу збираються прийняти рішення про продовження обмежувальних заходів щодо інвестицій у Крим ще на один рік. Засідання, на якому посли можуть прийняти подібне рішення, має відбутися наступного тижня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвак.

"Посли ЄС, ймовірно, наступного тижня продовжать заборону на інвестиції з ЄС в Крим ще на один рік", - написав Йозвяк у своєму Twitter.

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Раніше Президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до світу.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Крим інвестиції заборона Росія Євросоюз
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