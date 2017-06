Євросоюз збирається продовжити заборону на інвестиції в Крим ще на рік

Посли країн-членів Європейського союзу збираються прийняти рішення про продовження обмежувальних заходів щодо інвестицій у Крим ще на один рік. Засідання, на якому посли можуть прийняти подібне рішення, має відбутися наступного тижня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвак.

"Посли ЄС, ймовірно, наступного тижня продовжать заборону на інвестиції з ЄС в Крим ще на один рік", - написав Йозвяк у своєму Twitter.

Eu ambassadors are likely to next week prolong the EU's investment ban in #Crimea for 1 more year. #Ukraine #Russia