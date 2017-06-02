Євросоюз збирається продовжити заборону на інвестиції в Крим ще на рік

Заборону повинні продовжити на наступному тижні.
"Посли ЄС, ймовірно, наступного тижня продовжать заборону на інвестиції з ЄС в Крим ще на один рік", - написав Йозвяк у своєму Twitter.
продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до світу. DT.UA
Eu ambassadors are likely to next week prolong the EU's investment ban in #Crimea for 1 more year. #Ukraine #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 червня 2017 р.