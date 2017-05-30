Єврокомісар Ган дасть старт антикорупційній ініціативі ЄС в Україні

Хан зустрінеться з Порошенком і Гройсманом у Києві, а також відвідає Дніпро і Маріуполь.

Ган знову обговорить із Порошенком реформи president.gov.ua

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і розширення1 червня прибуде в Київ з офіційним візитом. Єврокомісар проведе в Україні два дні і відвідає Київ, Дніпро й Маріуполь, повідомляє прес-служба представництва ЄС в Україні.

У Києві єврокомісар обговорить з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та членами уряду хід реформ та боротьбу з корупцією.

У четвер Йоганнес Ган та віце-прем'єр з питань євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе дадуть старт програмі "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні", а також зустрінуться з керівництвом антикорупційних органів і неурядових організацій, що займаються боротьбою з корупцією.

У п'ятницю єврокомісар відправиться до Маріуполя, де візьме участь у форумі, присвяченому питанням відновлення Донбасу. Він також відвідає клініку, відновлену на кошти ЄС і гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб. У Маріуполі Гана супроводжуватимуть перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, міністр закордонних справ Павло Клімкін, голова Донецької військово-цивільної облдержадміністрації Павло Жебрівський і мер Маріуполя Вадим Бойченко.

У другій половині дня єврокомісар і віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко відкриють у Дніпрі регіональний Центр розвитку місцевого самоврядування, створений за підтримки Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку "U-LEAD з Європою".

Нагадаємо, в листопаді минулого року на Саміті Україна-ЄС було підписано угоду про виділення Україні 16 мільйонів євро на реалізацію програми "Антикорупційна ініціатива ЄС". Ці кошти, зокрема, призначаються на організацію роботи НАЗК з електронними деклараціями.

Управління програмою здійснюватиметься з офісу представництва ЄС в Києві. Її виконуватиме Дания, оскільки, згідно з рейтингом Transparency International, вона найменш корумпована країна у світі. Україна в цьому рейтингу займає 131-е місце із 168 можливих.