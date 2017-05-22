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ЄС офіційно оприлюднив рішення щодо надання Україні безвізу

22 травня в 11:48

Дія безвізового режиму для України офіційно розпочнеться з 11 червня.

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Безвіз офіційно вступає в силу в ніч на 11 червня
siaivo / Depositphotos
Офіційний журнал Європейського Союзу в понеділок, 22 травня, оприлюднив рішення щодо надання Україні візової лібералізації. Таким чином безвізовий режим для України набуде чинності через 20 днів з моменту його опублікування, а саме в ніч на 11 червня.

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Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердила візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року.

Нагадаємо, що 9 березня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ проголосував за проект резолюції про внесення України у список країн, яким надається безвізовий режим. За рішення проголосували 39 члена комітету, четверо проголосували проти.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Україна безвізовий Європа
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