Ярош визнав причетність свого охоронця до стрілянини у таксиста в Кам'янському

Народний депутат зацікавився висвітленням цієї події російськими ЗМІ та запропонував СБУ звернути увагу на коментарі користувачів.

Ярош не виправдовує дій власного охоронця Василь Артюшенко, DT.UA

Народний депутат Українипрокоментував ситуацію з нападом свого охоронця на таксиста у Кам'янському Дніпропетровської області.

"Ну, що ж… Коли емоції трошки вляглись та є більш-менш об'єктивна інформація, можна зробити короткий коментар. Михайло – не просто мій охоронець, а бойовий побратим, який пройшов Майдан та по-сьогодні бере активну участь в боях російсько-української війни. Під час бойових зіткнень поводив себе героїчно та був прикладом для друзів", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Політик визнав, що участь в АТО та наявність бойових подвигів не є "індульгенцією, що звільняє від всіх гріхів". Але попросив громадськість із розумінням поставитись до змін психіки та особистості, які тягнуть за собою такі випробування.

"Людей прошу з розумінням поставитися до цієї ситуації. На війні ідентифікація "свій-чужий", поняття "справедливо-несправедливо", "правда-брехня" сильно загострюються. Хлопці тримаються роками, а потім в один момент зриваються і наслідки є поганими. Ми не шукаємо жалості, просто просимо про розуміння", - пояснив він.

Крім того, наголосив на тому, що посадові інструкції щодо того, як саме слід святкувати власний день народження, охоронець отримав, але не виконав.

"Конкретні інструкції як себе поводити, відзначаючи свій День народження він мав і їх порушив. За що буде нести заслужене покарання", - підкреслив Ярош.

Колишній лідер "Правого сектору" також відмовився від будь якого тиску на слідство та суд.

"Тиснути на досудове слідство і суд, кричати про "зраду" і "політичні переслідування добровольців" не буду. Від правоохоронців вимагав і вимагаю людського ставлення до всіх, без виключення, громадян. Юридична і медична допомога Михайлові надається всебічна", - зазначив народний депутат.

Найбільш показовим, на думку Дмитра Яроша, є те, що інцидентом у Кам'янському надмірно зацікавились пропагандистські російські ЗМІ та представники "Опозиційного блоку ".

"Показовим є, що в тій інформаційній істерії, яку розгорнули навколо вищезгаданого конфлікту, перед ведуть кремлівські ЗМІ, "Опоблок" та їх різношерсті прихильники. Порадив хлопцям з СБУ зайнятись відстеженням коментарів у мережі. Наші аналітики побачили багато цікавих нюансів", - підкреслив політик.

Увага! Дане відео містить сцени насильства.



Нагадаємо, 14 травня у місті Кам'янське Дніпропетровської області сталася сутичка із застосуванням зброї. "Небажання водія таксі відповісти пасажирам на вітання "Слава Україні!" спричинило їхню бурхливу реакцію і вони вирішили силою вимагати відповіді. За словами очевидців, двоє пасажирів завдали удару водієві ззаду, ... під час сварки пасажири таксі почали бити машину. Один із них прострілив водієві таксі обидві ноги", - пише видання "Українська правда". Внаслідок сутички поранення отримали двоє осіб.

Пасажирами таксі виявилися члени Громадського об'єднання "ДІЯ" та охоронці Дмитра Яроша. У ГО "Державницька ініціатива Яроша" заявили, що охоронець Роман не стріляв у таксиста, але не стримався його побратим Михайло, який протягом чотирьох років не отримував реабілітації від участі в боях на Сході України.