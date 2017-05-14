Якщо у Онищенка є "плівки", він повинен піти у слідчі органи і суд – Порошенко

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Президент сумнівається в наявності у народного депутата-втікача компромату, але готовий допомагати журналістам у розслідуванні в разі їх виявлення.

Порошенко пропонує Онищенку довести свою правоту у суді Влад Содель / Апостроф

Президент України Петро Порошенко під час прес-конференції у неділю, 14 травня, запропонував народному депутату-втікачу Олександру Онищенку звернутися до слідства і в суд, якщо у нього дійсно є, повідомляє " Українська правда ".

"Ні, не чув і не збираюся чути. Онищенко обґрунтовано підозрюється у злочинах, докази по яких були передані у Верховну Раду під час голосування про зняття депутатської недоторканності – і Верховна Рада цю недоторканність зняла", – заявив Порошенко, відповідаючи на питання про те, чи чув він про існування "плівок Онищенко".

Гарант також запропонував залучити всі наявні у нього записи до матеріалів на свій захист як фігуранта по "газовій справі".

"Якщо є що повідомити у пана Онищенка, він повинен був прийти до слідчих органів, прийти до суду – дати пояснення і в суді захищатися. Якщо він має щось додатково передати слідчим органам, як він казав, у НАБУ, в прокуратуру, американцям або кому-небудь іншому, – я вважаю, що це абсолютно правильний шлях. Разом з тим, щоб дати пояснення щодо своїх злочинів, передати все, що завгодно, що він має", – підкреслив Петро Порошенко.

Також голова держави не виключив зацікавленість найближчого оточення депутата-втікачау цій справі для забезпечення політичного притулку Онищенку і тиску на слідство.

"Якщо ж ці тези шикуються, використовуючи друзів, щоб побудувати політичний захист, отримати політичний притулок – я вважаю, що нічого спільного з розслідуванням, встановленням істини і притягненням до відповідальності, це не має. Тим більше що, за інформацією українських спецслужб і свідків у кримінальних справах, російські паспорти усім не дають. Тому я раджу порадити його друзям приїхати в Україну, дати відповідні свідчення, докази, і таким чином сприяти залученню до відповідальності: хто давав, кому давав, за що давав, що просили, які обласні ради, які народні депутати, які політичні сили, що там вони голосували", – зазначив гарант.

Петро Порошенко також вважає, що подібне розслідування може бути цікаве Національному антикорупційному бюро України.

"Якщо журналісти в цьому йому допомагатимуть – я це буду тільки вітати", – резюмував голова держави.

Нагадаємо, 1 грудня СБУ повідомила про початок розслідування за фактом вчинення народним депутатом Олександром Онищенком державної зради.

У цей самий день Онищенко заявив про передачу США матеріалів, що компрометують президента України Петра Порошенка та його оточення. За інформацією "Української правди", протягом року Онищенко записував свої бесіди з президентом України на наручний годинник з диктофоном.

Член парламентської групи "Воля народу" Олександр Онищенко встиг залишити територію країни ще до того, як питання про позбавлення його недоторканності було винесене у сесійну залу. На даний момент підозрюваний у створенні схем розкрадання газу ПАТ "Укргазвидобування" і нанесенні державі трьох мільярдів гривень збитків депутат проживає в Лондоні.