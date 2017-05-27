ВККС пропустила на конкурсі до Верховного суду 80% суддів, "забракованих" Громадською радою доброчесності

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В конкурсі бере участь голова Верховного суду Ярослав Романюк, який вітав ухвалення "законів 16 січня", а також голова ОАСК Павло Вовк, що живе в незадекларованому будинку.

ВККС дуже лояльно ставиться до кандидатів у судді Верховного суду, який займає високі посади в нинішньої судової системи golos.com.ua

У 80% випадків Вища кваліфікаційна комісія суддів не погодилася з негативними висновками Громадської ради доброчесності (ОСД) щодо кандидатів на посади суддів нового Верховного суду, пише в своїй статті дляексперт "Реанімаційного пакету реформ" Михайло Жернаков.

Автор зазначає, що серед кандидатів, які отримали "вето" від ОСД, але допущені до наступного етапу конкурсу ВККС – судді Майдану, порушники прав людини і судді, які не можуть пояснити походження свого майна. Громадська організація "ЧЕСНО" наводить кілька прикладів, коли представники нинішньої судової влади користувалися занадто лояльним ставленням членів комісії.

"Голова Верховного суду Ярослав Романюк після ухвалення диктаторських законів 16 січня зібрав брифінг і публічно привітав їх ухвалення. Під час співбесіди Романюк визнав, що підтримка законів 16 січня була "помилкою". Так само "помилкою" пан Романюк назвав позбавлення ним 97-річної пенсіонерки житла і кількарічну відмову в захисті порушеного права, що детально описано в рішеннях Європейського суду з прав людини, який визнав дії українських суддів грубим свавіллям і відмовою у правосудді", – йдеться в статті.

"Продовжує участь у конкурсі також Голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк. Останній зміг переконати ВККС у тому, що насправді не живе в незадекларованому будинку. Хоча зранку 26 травня саме в цій будівлі кандидата разом із колишньою дружиною виявило під час обшуків НАБУ. Цікаво також, що під час співбесід з очільником ОАСК на найцікавіших моментах дивним чином зникав звук, і активістам не вдалося почути усі аргументи судді щодо його статків та політичних зв'язків (суддя був помічником Ківалова та був помічений на зустрічі із "куратором" у прокуратурі і судах нардепом від БПП Олександром Грановським)", – зазначає Жернаков.

За його словами, остаточно доля цих та інших кандидатів буде вирішуватися на пленарних засіданнях ВККС, які почнуться з 6 червня. На ньому для подолання негативного висновку Громадської ради доброчесності комісії потрібно буде набрати дві третини, тобто 11 голосів з 16.

"Але попри численні заклики громадськості робити це відкрито, оприлюднивши індивідуальні оцінки членів комісії кандидатам і рейтинг кандидатів до пленарного засідання, ВККС уже ухвалила рішення робити все навпаки", –підсумовує автор.

Детальніше про проблеми конкурсу у новий Верховний суд та судову реформу читайте в статті Михайла Жернакова "Старий новий Верховний суд" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".