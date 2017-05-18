ВАСУ відмовився призупинити дію президентського указу про припинення громадянства Артеменка

Суд відхилив клопотання захисту Артеменка, оскільки законодавством не передбачена можливість забезпечення позову шляхом припинення дії актів президента і Ради.

Захисту екс-депутата Артеменка не вдалося призупинити дію указу Порошенка через суд Andrey Artemenko / Facebook

Вищий адміністративний суд України () відмовився призупинити дію указу президента Петра Порошенка про припинення українського громадянства і рішення Верховної Ради про дострокове припинення депутатських повноважень Андрія Артеменка.

Як повідомляють "Українські новини", про це повідомила представник прес-служби ВАСУ Галина Гаєвська.

"Сьогодні відбулося судове засідання щодо розгляду питання про забезпечення адміністративного позову у справі. Клопотання про це надійшло від представника Артеменка - адвоката Леоніда Сивакова. У задоволенні клопотання відмовлено", - повідомила вона.

Наголошується, що захист екс-депутата просив суд зупинити дію указу в частині припинення громадянства Артеменка та дію рішення парламенту про дострокове позбавлення Артеменка депутатського мандата.

ВАСУ відхилив прохання захисту, оскільки законодавством не передбачена можливість забезпечення позову шляхом припинення дії актів президента та Ради.

Позов Артеменка буде розглянуто судом по суті 30 травня, в 11:30.

Нагадаємо, 16 травня Верховна Рада затвердила проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Артеменка. Відповідне рішення підтримали 244 парламентарі.

4 травня член парламентської фракції Радикальної партії Дмитро Лінько оприлюднив копію указу президента від 29 квітня 2017 року про позбавлення Андрія Артеменка громадянства України.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера повідомив, що позбавлений українського громадянства Андрій Артеменко може ходити на роботу в Раду, поки парламент не припинить його повноважень.

19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції "Радикальної партії" Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.