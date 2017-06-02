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В Одесі депутата Королевську облили зеленкою

2 червня в 16:58

"Оппоблок" вимагає покарати виконавців нападу.

зеленка
Королівську облили зеленкою
Невідомий в камуфляжі облив особа народного депутата фракції "Опозиційний блок" Наталю Королевську зеленкою в Одесі.

Як повідомляє місцеве видання "048", Королевська брала участь у конференції "Жінки за мир", яка проходила в конференц-залі готелю "Гагарін".

"Патріоти оголосили конференцію і учасників проросийскими і пікетували будівлю. Коли Королевська вийшла на вулицю, її відразу ж невідомий облив в камуфляжному костюмі", - йдеться в повідомленні.

При цьому інциденту передувало анонімне лже-мінування приміщення, де проходила конференція, після якого учасників форуму евакуювали співробітники поліції.

У свою чергу партія "Опозиційний блок" обурена нападом на народного депутата.

"Опозиційний блок" вимагає знайти і покарати виконавців нападу на нашого депутата Наталію Королевську в Одесі. Нам абсолютно ясно, що боягузливий напад було замовлено владою, та виконано купка дегенератів-радикалів з метою залякати опозицію і зірвати форум жінок в Одесі", - йдеться в заяві партії.

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Королівську не перший раз обливають зеленкою. Минулого разу депутат постраждала в Слов'янську 9 травня під час маршу Миру на честь Дня перемоги над фашизмом.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , 048.ua ,
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Теги Королевська депутат Одеса напад опозиція зеленка
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