В Одесі депутата Королевську облили зеленкою

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"Оппоблок" вимагає покарати виконавців нападу.

Королівську облили зеленкою

Невідомий в камуфляжі облив особа народного депутата фракції "Опозиційний блок" Наталю Королевську зеленкою в Одесі.

Як повідомляє місцеве видання "048", Королевська брала участь у конференції "Жінки за мир", яка проходила в конференц-залі готелю "Гагарін".

"Патріоти оголосили конференцію і учасників проросийскими і пікетували будівлю. Коли Королевська вийшла на вулицю, її відразу ж невідомий облив в камуфляжному костюмі", - йдеться в повідомленні.

При цьому інциденту передувало анонімне лже-мінування приміщення, де проходила конференція, після якого учасників форуму евакуювали співробітники поліції.

У свою чергу партія "Опозиційний блок" обурена нападом на народного депутата.

"Опозиційний блок" вимагає знайти і покарати виконавців нападу на нашого депутата Наталію Королевську в Одесі. Нам абсолютно ясно, що боягузливий напад було замовлено владою, та виконано купка дегенератів-радикалів з метою залякати опозицію і зірвати форум жінок в Одесі", - йдеться в заяві партії.

Королівську не перший раз обливають зеленкою. Минулого разу депутат постраждала в Слов'янську 9 травня під час маршу Миру на честь Дня перемоги над фашизмом.