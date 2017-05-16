В АП заявили про DDOS-атаку на сайт президента

На Банковій пов'язують активність хакерів з забороною російських соцмереж в Україні.

Після заборони російських соцмереж сайт президента України атакували хакери Frank-Peters / Depositphotos

Після публікації президентського указу про введення в дію рішення РНБО, яке передбачає, сайт глави держави зазнав хакерської атаки, повідомив заступник глави АП Дмитро Шимків.

"З 15:15 ми бачимо відповідь росіян на указ президента, де згадується закриття доступу до російських соцмереж. Інтернет-сайт президента зазнає організованої атаки - ми бачимо імітацію переходів і DDOS-атаки з ресурсів "Яндекса" і "Вконтакте", що створює штучний трафік, щоб завантажити і "покласти" сервери АП", – сказано в повідомленні, поширеному прес-службою Адміністрації президента ввечері у вівторок, 16 травня.

На Банковій запевнили, що IT-фахівці тримають ситуацію під контролем, і загрози працездатності ресурсу немає.

Нагадаємо, 16 травня президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна" і ТОВ "ВКонтакте".