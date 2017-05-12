В АП почали підготовку щорічного послання президента до Верховної Ради

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Над проектом документа працює робоча група під керівництвом глави АП.

Порошенко виступить перед депутатами після літніх канікул cnet.com

Президент Українипідписав розпорядження про підготовку тексту його щорічного послання до Верховної Ради. Відповідний документ з'явився на офіційному сайті глави держави у п'ятницю, 12 травня.

Підготовкою проекту послання займатиметься робоча група під керівництвом глави Адміністрації президента Ігоря Райнына. Відповідальність за методичне й наукове забезпечення проекту глава держави поклав на свого радника, директора Національного інституту стратегічних досліджень Володимира Горбуліна.

Проект послання має бути підготовлений протягом трьох місяців.

Як повідомлялося, 14 травня президент Петро Порошенко дасть першу в цьому році відкриту прес-конференцію. Захід приурочено до Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом.

Попередня прес-конференція Порошенка відбулася в липні минулого року.